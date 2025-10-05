Publicidad
Pasapalabra
Roberto Leal se sincera sobre los concursantes que han conquistado Pasapalabra
El presentador analiza el fenómeno de Manu y Rosa, dos concursantes que han dejado huella en Pasapalabra por su carisma, constancia y conexión con el público.
Roberto Leal asegura que Manu y Rosa “han marcado una época” en Pasapalabra, destacando su naturalidad y esfuerzo diario. “Lo que tienen es lo que ellos han conseguido, nadie les regala nada”, afirma.
Tras más de 350 programas con Manu y más de 220 con Rosa, Leal confiesa que les tiene “muchísimo cariño” y que el día que caiga el bote sentirá “alegría y pena”.