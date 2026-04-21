Roberto Leal se reivindica en Pasapalabra gracias a Lady Gaga y convierte La Pista en un guiño personal

La visita de Iñaki Urrutia a Pasapalabra ha dado pie a un divertido intercambio sobre quién es el mejor presentador, una conversación que Roberto Leal ha llevado al terreno del humor. El momento llegó con la victoria de Luz Valdenebro en La Pista gracias a 'Alejandro', una canción que Roberto no ha dejado pasar.

Al recordar que su nombre aparece en la letra, ha bromeado diciendo que Lady Gaga dedica la canción a los mejores presentadores de televisión internacionales, agradeciéndole entre risas ese supuesto reconocimiento y dejando el guiño a Iñaki fuera de la dedicatoria.