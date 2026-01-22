Roberto Leal y su madre experimentan la serenidad desde un globo tras un momento turbulento en Marrakech

El presentador y Mercedes cambiaran el vértigo de una cena aérea con condiciones meteorológicas difíciles por la tranquilidad de un paseo en globo, buscando disfrutar de la paz que este tipo de experiencia ofrece.

A pesar de los nervios iniciales de Mercedes al subir, ambos coincidieron en que volar sobre Marrakech les transmitió una sensación de calma y perspectiva diferente, cerrando así una etapa intensa de su aventura televisiva.