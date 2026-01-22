Publicidad
Nos vamos de madre
Roberto Leal y su madre experimentan la serenidad desde un globo tras un momento turbulento en Marrakech
Tras una cena complicada por el clima, Roberto Leal regala a su madre Mercedes una experiencia aérea en globo aerostático en Marrakech, un momento de calma que contrasta con los retos vividos en el viaje.
El presentador y Mercedes cambiaran el vértigo de una cena aérea con condiciones meteorológicas difíciles por la tranquilidad de un paseo en globo, buscando disfrutar de la paz que este tipo de experiencia ofrece.
A pesar de los nervios iniciales de Mercedes al subir, ambos coincidieron en que volar sobre Marrakech les transmitió una sensación de calma y perspectiva diferente, cerrando así una etapa intensa de su aventura televisiva.