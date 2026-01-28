Roberto Leal destaca el impacto de Bad Bunny en la música tras el acierto de Corbacho en La Pista

El último duelo entre José Corbacho y Almudena Cid en La Pista de Pasapalabra estuvo marcado por una canción reciente, de 2025, cuyo primer fragmento ya los situó en un ambiente latino. Roberto Leal dio una pista determinante al recitar el verso "Cuando yo nací, fue que nació el flow", y Corbacho identificó rápidamente a Bad Bunny como el artista.

El título aún se resistió hasta el segundo fragmento, más largo de lo habitual, y el duelo se decidió por un segundo cuando Corbacho acertó 'Nuevayol' y lo celebró con un twerking. Roberto aprovechó para reivindicar al cantante, calificándolo como un pedazo de artista que "mueve a medio mundo con su música".