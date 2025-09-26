Roberto Leal descubre cómo Rosa percibe colores con la sinestesia en Pasapalabra

Rosa volvió a hablar en Pasapalabra de su sinestesia, un fenómeno neurológico que mezcla sentidos. La concursante detalló que no ve los colores, sino que los siente, relacionándolos con personas y sonidos.

Roberto Leal, intrigado, quiso ponerla a prueba preguntándole de qué color percibía a los invitados, a Manu y hasta a él mismo. Rosa no dudó en responder, provocando la admiración de todos en el plató.