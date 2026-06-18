Roberto Leal consigue lo impensable: David celebra una victoria en La Pista bailando

El duelo entre Javier y David volvió a dejar uno de los momentos más comentados de La Pista. Los dos concursantes tuvieron dificultades para identificar una canción relativamente reciente y ni el ritmo ni la letra en inglés les ayudaron a encontrar la respuesta.

La situación cambió cuando Roberto Leal les facilitó el título en español para que lo tradujeran. David fue el único que logró acertar y, tras la insistencia del presentador, se animó a celebrar la victoria con unos tímidos pasos de baile que sorprendieron a todos en el plató de Pasapalabra.

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