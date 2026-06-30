Roberto Leal confiesa en Pasapalabra que se casó con la canción de La Pista en 2015

Roberto Leal se ha mostrado especialmente emocionado al descubrir la canción que sonaba en La Pista, asegurando que es el tema con el que se casó en 2015 y bromeando con que era una pista extra para los concursantes.

Javier ha reaccionado con ironía al comentario del presentador preguntándole si llegó al altar con esa canción, lo que ha provocado las carcajadas en el plató. Roberto ha aclarado que fue en el banquete, mientras el momento ha seguido generando bromas entre los participantes de Pasapalabra.

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