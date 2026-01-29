Roberto Leal se compromete a aclarar un cambio en La Pista tras la confusión de Sergio Mur

Silvia Abascal frenó el triplete del equipo naranja al imponerse a Sergio Mur en La Pista. Ninguno de los dos reconocía la canción y Roberto Leal tuvo que dar el título con otras palabras. Sergio fue el más rápido con el pulsador, pero su respuesta falló por un pequeño matiz que Silvia corrigió para llevarse los dos segundos para Manu.

Tras ver lo ocurrido, Roberto señaló con claridad el detalle que provocó la confusión del actor y se comprometió a especificar mejor este tipo de pistas en el futuro. El presentador de Pasapalabra reconoció que un matiz así puede ser decisivo en duelos tan ajustados como éste.