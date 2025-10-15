Roberto Leal celebra el pleno de Manu como si fuera el bote: “No ha pasado en 359 programas”

La canción era de 1967 y el público ya anticipaba dificultades. Sin embargo, Manu ha sorprendido con un pleno inesperado que ha roto todas las previsiones en La Pista.

Roberto Leal ha celebrado el momento como si fuera el bote de Pasapalabra. “Algo está cambiando en Pasapalabra”, ha dicho, visiblemente emocionado por la hazaña del concursante.