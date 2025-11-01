Publicidad
Pasapalabra
Roberto Leal celebra Halloween en Pasapalabra convertido en un vampiro con crisis de identidad
El presentador de Pasapalabra ha sorprendido con su disfraz de vampiro, aunque las redes y los invitados del programa no se ponen de acuerdo sobre en quién se ha transformado realmente.
En el especial de Halloween de Pasapalabra, Roberto Leal apareció caracterizado como un vampiro de más de 600 años, aunque durante el programa su disfraz generó todo tipo de teorías. El público y los invitados, entre ellos King África, Lucía Hoyos, Cósima Ramírez y Óscar Martínez, compararon su aspecto con personajes como Gastón, un mosquetero o incluso Locomía.
Entre risas, el presentador admitió que ni él mismo tenía claro su personaje y pidió ayuda a los espectadores desde las redes sociales para resolver el misterio de su disfraz.