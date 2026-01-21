Roberto Leal anuncia entre risas una prueba 'nueva' en Pasapalabra durante el regreso de Torito

Roberto Leal sorprendió al anunciar que Pasapalabra incorporaba una nueva prueba justo al saludar a Torito, quien volvía al programa más de un año después. El presentador explicó en tono humorístico que consistía en lanzar una pelota de ping pong a través de los huecos del llamativo peinado del reportero, desatando las risas del público y los invitados.

Torito regresó con la energía habitual, vestido con un traje rosa y dando un efusivo abrazo a Roberto. También bromeó sobre la trayectoria de Manu, recordando que la última vez que lo vio casi no se afeitaba y ahora ya tendría hasta tarjeta dorada de Renfe. Su humor llenó el plató de color y dejó uno de los momentos más divertidos del programa.