Roberto Leal anuncia entre risas una prueba 'nueva' en Pasapalabra durante el regreso de Torito
El presentador aprovechó la energía del invitado para bromear con una supuesta mecánica que sustituiría al ¿Dónde Están?, provocando carcajadas en el plató antes de aclararlo todo.
Roberto Leal sorprendió al anunciar que Pasapalabra incorporaba una nueva prueba justo al saludar a Torito, quien volvía al programa más de un año después. El presentador explicó en tono humorístico que consistía en lanzar una pelota de ping pong a través de los huecos del llamativo peinado del reportero, desatando las risas del público y los invitados.
Torito regresó con la energía habitual, vestido con un traje rosa y dando un efusivo abrazo a Roberto. También bromeó sobre la trayectoria de Manu, recordando que la última vez que lo vio casi no se afeitaba y ahora ya tendría hasta tarjeta dorada de Renfe. Su humor llenó el plató de color y dejó uno de los momentos más divertidos del programa.