Roberto Leal alucina con el perro de Javier en Pasapalabra: ¿se llama Bote?

El empate a 23 aciertos entre Javier y David en el último Rosco les ha permitido comenzar el programa con algo más de calma, aunque ambos han reconocido que la exigencia entre ellos es máxima. Javier ha llegado a confesar, entre risas, que ya no duerme por las noches pensando en lo mucho que estudia su rival.

La conversación ha derivado hacia un detalle inesperado cuando Javier ha hablado de su rutina diaria, explicando que estudia incluso mientras pasea a su perrita. “Es la perrita más culta de España”, ha asegurado, despertando la curiosidad de Roberto Leal. El presentador no ha podido evitar bromear al preguntarle por el nombre del animal: “Si me dices que se llama Bote, me muero”.