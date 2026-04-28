Javier vuelve a clavar el 23 en El Rosco y deja a David al borde del abismo

La rivalidad entre Javier y David en Pasapalabra sigue creciendo programa a programa. Tras empatar a 23 en la jornada anterior, el madrileño ha vuelto a alcanzar ese listón, confirmando que su nivel se mantiene altísimo. Ambos llegaban con buenos tiempos y la primera vuelta fue tan pareja que prácticamente avanzaron al unísono.

El momento clave llegó cuando empezaron a resolver las letras pendientes. David logró sumar un acierto importante, pero Javier fue más allá y encadenó tres que le llevaron directamente al 23. Plantado, trasladó toda la presión a su rival, que necesitaba reaccionar para esquivar la Silla Azul. El desenlace quedó en el aire hasta el último segundo.