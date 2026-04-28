El momento Messi de Pasapalabra que deja en evidencia a Nuria March

El error se produjo en Palabras Cruzadas, donde el equipo azul debía asociar a deportistas con sus nacionalidades. Antes del turno de Nuria March, César Cadaval ya había fallado con Ian Thorpe y Cathy Freeman, y David con Rosa Mota y Fernanda Ribeiro, complicando la prueba para su equipo.

Cuando llegó el turno de Nuria, se encontró con los nombres de Leo Messi y Manu Ginóbili. La respuesta parecía clara, pero la empresaria sorprendió al decir “Portugal”. Consciente del lapsus, se justificó enseguida entre risas: “No sé nada de fútbol”, dejando uno de los momentos más comentados de Pasapalabra.