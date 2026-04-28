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Pasapalabra
Isabel Pantoja irrumpe en Pasapalabra gracias a su 'Veneno' y a Jorge Cadaval
Los Morancos han protagonizado un duelo divertido en La Pista, con Jorge Cadaval metiéndose en la piel de Isabel Pantoja para intentar desbloquear una canción que se resistió más de lo previsto.
Roberto Leal ya avisó a Los Morancos de que la canción les iba a gustar. Al sonar el primer fragmento, Jorge Cadaval reconoció enseguida que era de Isabel Pantoja. Sin embargo, la melodía se le resistía, algo llamativo tratándose de una artista a la que ha imitado infinidad de veces.
Ante el bloqueo, César Cadaval le sugirió una solución tan lógica como cómica: caminar por el plató de Pasapalabra como la tonadillera. Jorge lo intentó, pero el truco no funcionó. Finalmente, con el título dado con otras palabras, César dio con la respuesta correcta: 'Veneno'. Ambos admitieron que en casa “les van a matar” por haber tardado tanto.