Roberto Leal alucina con los datos que Javier recuerda en Pasapalabra

Javier y David han comenzado el programa de Pasapalabra sin necesidad de pasar por la Silla Azul, después de firmar un empate en su duelo anterior. El equilibrio entre ambos se mantiene en un historial muy ajustado de enfrentamientos, con múltiples igualadas y resultados muy parejos.

Durante la charla inicial, Roberto Leal ha puesto a prueba a Javier, que ha demostrado recordar con exactitud su recorrido en el concurso, incluyendo el dinero acumulado y el número de programas disputados. El presentador ha reaccionado con humor ante su precisión, destacando su capacidad de memoria en directo.

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