Roberto Leal admite que nunca había visto un bloqueo así en seis años de Pasapalabra

Marta Belenguer y Lucía Jiménez protagonizaron un duelo muy igualado en La Pista, una prueba que ambas reconocieron como su única rivalidad dentro del programa. La canción elegida trasladó a los concursantes hasta 1984, aunque en una versión posterior.

Lo más sorprendente llegó cuando nadie supo identificar el tema en el primer intento. El silencio del público dejó sin palabras a Roberto Leal, que aseguró no haber vivido una situación similar en los seis años de historia de Pasapalabra. Finalmente, Lucía Jiménez resolvió el enigma y sumó los segundos en juego al reconocer Yo no te pido la luna.

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