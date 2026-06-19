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PASAPALABRA
Roberto Leal admite que nunca había visto un bloqueo así en seis años de Pasapalabra
Una conocida canción provocó una situación nunca vista en La Pista. Ni las invitadas ni el público lograron reconocerla en los primeros segundos del reto musical.
Marta Belenguer y Lucía Jiménez protagonizaron un duelo muy igualado en La Pista, una prueba que ambas reconocieron como su única rivalidad dentro del programa. La canción elegida trasladó a los concursantes hasta 1984, aunque en una versión posterior.
Lo más sorprendente llegó cuando nadie supo identificar el tema en el primer intento. El silencio del público dejó sin palabras a Roberto Leal, que aseguró no haber vivido una situación similar en los seis años de historia de Pasapalabra. Finalmente, Lucía Jiménez resolvió el enigma y sumó los segundos en juego al reconocer Yo no te pido la luna.
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