"Estás mintiendo": Begoña acorrala a María en los próximos capítulos de Sueños de libertad

SUEÑOS DE LIBERTAD

Begoña desenmascara a María y destapa su gran mentira en los próximos capítulos de Sueños de libertad

La tensión alcanza su punto máximo cuando Begoña acusa a María de fingir su parálisis para retener a Andrés. Un enfrentamiento revelador cambiará el rumbo de la serie.

En los próximos capítulos de Sueños de libertad, Begoña descubrirá que María podría haber mentido sobre su parálisis. La enfermera sospecha que la joven recuperó la movilidad hace tiempo y lo ocultó para no perder a Andrés, aún en coma tras la explosión.

Convencida de su engaño, Begoña se enfrentará a María en una conversación cargada de reproches. Mientras ella la acusa de mentir, María lo negará todo y fingirá seguir impedida. La tensión entre ambas marcará un antes y un después en la historia.

