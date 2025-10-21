Publicidad
Cocina abierta de Karlos Arguiñano
Joseba Arguiñano sorprende con una receta económica y deliciosa: patatas y mejillones con salsa brava
El chef Joseba Arguiñano enseña a preparar unas patatas con mejillones bañados en salsa brava, una receta sencilla, barata y con un toque picante que realza el sabor del mar.
Joseba Arguiñano propone una receta fácil y llena de sabor para disfrutar sin gastar mucho: patatas con mejillones en salsa brava. Esta combinación une lo mejor de la cocina casera con un toque marinero irresistible. El resultado es un plato sabroso y rápido, perfecto para cualquier día.
La salsa brava, con su característico punto picante, potencia el sabor de los mejillones y da vida a las patatas cocidas. Ideal para compartir, esta receta demuestra que con pocos ingredientes se puede lograr un resultado espectacular.