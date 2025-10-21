Joseba Arguiñano sorprende con una receta económica y deliciosa: patatas y mejillones con salsa brava

Joseba Arguiñano propone una receta fácil y llena de sabor para disfrutar sin gastar mucho: patatas con mejillones en salsa brava. Esta combinación une lo mejor de la cocina casera con un toque marinero irresistible. El resultado es un plato sabroso y rápido, perfecto para cualquier día.

La salsa brava, con su característico punto picante, potencia el sabor de los mejillones y da vida a las patatas cocidas. Ideal para compartir, esta receta demuestra que con pocos ingredientes se puede lograr un resultado espectacular.