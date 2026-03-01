Los riesgos ocultos de calentar plásticos en el microondas según Boticaria García: las señales que debes buscar

Durante su intervención, Boticaria García aclaró que no todos los recipientes son aptos para calentar alimentos y que conviene fijarse en dos símbolos clave: el de la copa y el tenedor, que certifica seguridad alimentaria, y el icono con vapor, que indica que puede usarse en microondas. Aun así, recomienda priorizar vidrio o platos, incluso cuando el envase asegure ser apto.

También destacó que un uso puntual no supone riesgo, pero si se calienta comida a diario en esos recipientes, lo ideal es evitar tuppers rayados y optar por materiales más estables. Sus consejos buscan prevenir efectos perjudiciales derivados del calentamiento continuo de ciertos plásticos en Y ahora Sonsoles.