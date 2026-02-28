El emocionante mensaje de Miriam que derrite a su padre en pleno concurso y sorprende a Manel Fuentes

Miriam y su amigo Omar llegaron al concurso con un objetivo claro: lograr el premio que les permita cumplir sus planes de aventura. Ambos explicaron a Manel Fuentes que sueñan con viajar en caravana y seguir formándose en deportes de riesgo, mostrando imágenes de sus experiencias más extremas. La presión aumentó cuando el padre de la concursante les exigió alcanzar como mínimo 500.000 euros.

Tras esa advertencia, el propio padre terminó emocionado al escuchar el mensaje que su hija le dedicó. El momento, cargado de ternura y espontaneidad, se convirtió en uno de los instantes más destacados de Atrapa un millón y sorprendió tanto al público como al presentador.