El gran desenlace romántico que consagra la historia de Suna y Abidin tras superar dos matrimonios fallidos

El camino de Suna y Abidin no ha sido sencillo: ella tuvo que enfrentarse a dos matrimonios no deseados y él incluso llegó a pedirle matrimonio a Aysel, lo que alimentó desencuentros y miradas de celos constantes. Pese a todo, su conexión logró mantenerse a lo largo del tiempo, con una tensión emocional que marcó algunos de los momentos más intensos de Una nueva vida.

Después de superar desafíos personales y decisiones forzadas, ambos finalmente sellaron su historia de amor convirtiéndose en marido y mujer. La química entre ellos, reforzada por la cercanía de sus intérpretes, hizo aún más emotivo este desenlace que los seguidores esperaban desde su primer encuentro.