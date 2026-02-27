Publicidad
EL HORMIGUERO
Dani Martínez desata la locura en El Hormiguero y termina sobre la mesa en plena emisión
El humorista provocó un momento inesperado al pedir que sonara ‘Freed from desire’, lo que desencadenó risas, baile y la intervención de Jorge Salvador en el plató de El Hormiguero.
Dani Martínez fue el invitado estrella en la última emisión de El Hormiguero, donde su energía contagiosa elevó el tono del programa. Al sonar ‘Freed from desire’, el cómico no se contuvo y acabó subido a la mesa, animando al público como si se tratara de un gran evento deportivo. La inesperada secuencia obligó al equipo técnico a recolocar parte del mobiliario y sorprendió a todos en plató.
La anécdota provocó la reacción de Jorge Salvador, quien entre risas reprendió al invitado por su actitud, recordando que no estaban en otro formato televisivo.