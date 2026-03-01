Natalia Sánchez y Dani Tatay desatan la competición definitiva con un divertido reto sobre Sueños de libertad

Para celebrar los dos años de emisión de Sueños de libertad, Natalia Sánchez y Dani Tatay visitaron Atresmedia y participaron en un test lleno de humor y referencias a la trama, demostrando cuánto recuerdan de una ficción que supera ya los 500 capítulos y mantiene su liderazgo. En el reto respondieron a preguntas sobre personajes, relaciones y momentos clave que han marcado la serie.

Ambos actores aprovecharon la jornada para compartir su entusiasmo por la evolución de la historia y el vínculo con los seguidores. El divertido desafío dejó en el aire quién acertó más, animando a los fans a poner a prueba también sus conocimientos sobre Sueños de libertad.