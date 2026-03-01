El implacable cerco de Sadakat desata máxima tensión en el drama turco con Alya atrapada sin salida

La protagonista queda completamente atrapada cuando le prohíben salir del país, una estrategia que la deja sin opciones y que Sadakat remata con una advertencia tajante: “Si no quiere casarse, que se pudra en prisión”. La presión aumenta y las palabras de Cihan, “Bravo, has conseguido tu objetivo”, revelan un clima cada vez más asfixiante en En tierra lejana.

Mientras algunos creen que Alya empieza a rendirse, el plan de Cihan continúa avanzando: “Alya entrará por esa puerta siendo mi esposa y Cihan mi hijo”. Un ultimátum que la obliga a decidir entre su libertad o permanecer cerca del pequeño ante amenazas que ya no son solo palabras.