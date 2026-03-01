Antena3
Avance En tierra lejana

EN TIERRA LEJANA

El implacable cerco de Sadakat desata máxima tensión en el drama turco con Alya atrapada sin salida

Alya se enfrenta a la amenaza más dura tras ser acorralada por nuevas órdenes que condicionan su destino y el de su hijo, mientras las tensiones familiares alcanzan un punto crítico.

La protagonista queda completamente atrapada cuando le prohíben salir del país, una estrategia que la deja sin opciones y que Sadakat remata con una advertencia tajante: “Si no quiere casarse, que se pudra en prisión”. La presión aumenta y las palabras de Cihan, “Bravo, has conseguido tu objetivo”, revelan un clima cada vez más asfixiante en En tierra lejana.

Mientras algunos creen que Alya empieza a rendirse, el plan de Cihan continúa avanzando: “Alya entrará por esa puerta siendo mi esposa y Cihan mi hijo”. Un ultimátum que la obliga a decidir entre su libertad o permanecer cerca del pequeño ante amenazas que ya no son solo palabras.

