La revelación de Gülgün que confirma la tensión entre Ferit y Seyran y deja a Diyar sin consuelo

La conversación entre Gülgün y Esme ha desatado el caos al salir a la luz la fuerte conexión entre Ferit y Seyran. Según Gülgün, ambos estuvieron a punto de besarse, dejando claro que sus sentimientos siguen intactos.

Mientras Esme intenta proteger la reputación de su hija, Diyar presencia la escena en silencio. La joven queda devastada al confirmar lo que temía, rompiéndose emocionalmente ante la verdad.