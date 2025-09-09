La dura confesión de Irene sobre don Pedro: no sabe cómo tratarle

Irene se sincera sobre sus sentimientos hacia don Pedro, reconociendo que el dolor y la rabia le impiden pensar en el perdón.

Irene expresa con angustia la lucha emocional que vive tras la traición de Pedro. Reconoce que la rabia le impide encontrar claridad para tomar una decisión sobre él.

Su confesión refleja el profundo conflicto interno que atraviesa. Aunque Pedro busca su perdón, Irene se siente bloqueada por el dolor y no está segura de poder avanzar sin antes sanar en Sueños de libertad.