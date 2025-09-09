La reacción de Umay ante la boda de Bahar y Evren emociona a todos

Umay se convierte en el gran apoyo de Bahar tras conocer su decisión de casarse con Evren. A pesar de las dudas iniciales, le expresa su felicidad si ella también lo es.

Este emotivo momento refuerza el vínculo entre ambas, marcando un punto clave en la trama. La escena deja claro que, para Umay, lo más importante es el bienestar de su hermana, por encima de cualquier prejuicio.