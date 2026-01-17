El reto extremo que llevó al límite a María José Campanario en una prueba acuática

La odontóloga se enfrentó a una apnea muy dura, marcada por contracciones tempranas y la necesidad de mantener la calma para resistir al límite. Tras días de entrenamiento y automotivación, logró completar los tres minutos bajo el agua, un hito que evidenció su capacidad de superación y fortaleza.

En El Desafío, su esfuerzo obtuvo el reconocimiento del jurado y sus compañeros, que destacaron la entrega con la que afrontó un reto que exige control mental y resistencia física. Campanario confesó que prefería enfrentarse cuanto antes a esta prueba tan exigente.