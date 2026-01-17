Publicidad
COCINA ABIERTA DE KARLOS ARGUIÑANO
Una lubina asada muy fácil con un toque crujiente y una salsa de setas irresistible
Karlos Arguiñano propone una receta rápida y vistosa de lubina asada con setas, acompañada de hojaldre especiado y una salsa cremosa que realza el sabor del pescado.
En Cocina abierta de Karlos Arguiñano, la lubina se presenta sobre una base de hojaldre horneado con tomillo, aportando un contraste crujiente al pescado. Los lomos se cocinan en plancha con aceite y se sirven con una salsa de trompetas de la muerte elaborada con chalotas, brandy flambeado y nata reducida.
El plato destaca por su sencillez y rapidez: en apenas 20 minutos, Arguiñano consigue un resultado sabroso y saludable. Finaliza espolvoreando perejil fresco para potenciar aroma y color en cada ración.