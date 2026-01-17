Dani Tatay adelanta un final de temporada explosivo que cambiará el rumbo de la familia De la Reina

Dani Tatay explica que su personaje de Sueños de libertad, Andrés de la Reina, culmina su lucha por desenmascarar a Gabriel en una escena final “muy fuerte”, donde la verdad por fin sale a la luz gracias al apoyo de Isabel. Aunque la familia termina creyéndole, Gabriel se adelanta y toma el control de la fábrica, dejando a Damián fuera de su propio despacho.

El actor destaca que este cierre deja la trama “muy en alto” y anticipa capítulos cargados de tensión, nuevos conflictos y el reto de recuperar la empresa… y quizá el amor perdido.