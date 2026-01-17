Antena3
La reina Sofía despide a su hermana: así ha sido la especial relación entre la emérita e Irene de Grecia

Irene de Grecia, hermana y fiel confidente de la reina emérita doña Sofía fallecía el pasado jueves a sus 83 años. Hoy, te contamos quién era y cómo era su relación con Sofía.

Irene de Grecia

La reina Sofía afronta uno de los momentos más dolorosos con la pérdida de su hermana, la princesa Irene de Grecia y Dinamarca, una figura discreta pero fundamental en su vida personal y familiar.

Reina Sofía e Irene de Grecia

Nacida en 1942 durante el exilio de la familia real griega, Irene creció junto a Sofía y Constantino tras el regreso a Grecia, y estuvo muy presente en los grandes acontecimientos familiares, como la boda de los entonces príncipes Sofía y Juan Carlos en Atenas.

Su vida estuvo marcada por la pérdida temprana de su padre y por un nuevo exilio tras el golpe de Estado de 1967, una etapa en la que se mantuvo inseparable de su madre, la reina Federica, con quien viajó a la India y profundizó en una intensa búsqueda espiritual.

Tras la muerte de Federica, Irene se trasladó a España para vivir junto a la reina Sofía, convirtiéndose desde entonces en uno de sus mayores apoyos y en una presencia habitual en la vida de la Familia Real. Tanto es así, que ha fallecido en el Palacio de la Zarzuela, donde residía desde hace varios años.

Ahora, Sofía se despide no solo de una hermana, sino de su compañera de camino, con quien compartió décadas de cercanía, lealtad y una relación marcada por la discreción y el afecto constante.

