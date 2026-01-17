Publicidad
Y AHORA SONSOLES
La defensa de Julio Iglesias se prepara para un combate legal sin concesiones, según su entorno
El equipo legal del cantante afronta las graves acusaciones con una estrategia contundente, centrada en desmontar cada señalamiento con pruebas y sin contemplar acuerdos en la batalla judicial que se avecina.
En Y ahora Sonsoles, se detalla que el equipo de Julio Iglesias, dirigido por el abogado José Antonio Choclán, planea una defensa activa y directa. Según Carlos Quílez, no buscan una postura pasiva, sino ir “al contraataque” para detectar contradicciones en los testimonios. Beatriz Cortázar añade que “no va a haber pactos” y que el equipo “va equipado con armamento”, en referencia a la contundencia de sus pruebas y estrategia.
Este planteamiento llega después de que dos exempleadas denunciaran presuntas agresiones sexuales, acusaciones que el artista ha negado públicamente.