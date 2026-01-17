La defensa de Julio Iglesias se prepara para un combate legal sin concesiones, según su entorno

En Y ahora Sonsoles, se detalla que el equipo de Julio Iglesias, dirigido por el abogado José Antonio Choclán, planea una defensa activa y directa. Según Carlos Quílez, no buscan una postura pasiva, sino ir “al contraataque” para detectar contradicciones en los testimonios. Beatriz Cortázar añade que “no va a haber pactos” y que el equipo “va equipado con armamento”, en referencia a la contundencia de sus pruebas y estrategia.

Este planteamiento llega después de que dos exempleadas denunciaran presuntas agresiones sexuales, acusaciones que el artista ha negado públicamente.