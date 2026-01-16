La secuela de Jon Snow fue una de las primeras ideas que tuvo HBO tras el final de Juego de Tronos. Si bien fue La casa del dragón la que finalmente vio la luz, explorar Poniente más allá del muro siembre había estado en los planes de la cadena.

No obstante, el proyecto terminó siendo descartado, al igual que sucedía con la precuela que abordaba la historia de los Primeros Hombres en la tierra de George R.R. Martin.

Daemon en 'La Casa del Dragón' | HBO Max

Kit Harington se habría despedido, por tanto, de su personaje estrella definitivamente y se puso manos a la obra para expandir su carrera lejos del heredero del Trono de Hierro. Aunque, según parece, esto podría estar muy cerca de cambiar.

En primera instancia, la continuación de Juego de Tronos iba a mostrar "un Jon Snow roto". Una decisión narrativa que, probablemente, habría decepcionado a buena parte de los espectadores; motivo por el que se descartó.

Kit Harington como Jon Snow en la temporada 4 de Juego de Tronos en 2014 | Cordon Press

Ahora, según informa The Hollywood Reporter, se está planteando un ángulo totalmente diferente. De hecho, ya no sería una aventura exclusiva de Jon, sino que lo acompañaría uno de los miembros más queridos de la familia Stark: su prima Arya.

"Una posibilidad es trasladar el drama a la tierra mediterránea de Essos", comentan desde el medio; dejando claro que se trata de "un desarrollo muy temprano".

"Estamos muy interesados ​​y emocionados por la perspectiva de una secuela, pero también somos muy conscientes de lo exigente que debe ser la ejecución", ha comentado una fuente cercana a la producción.

Jon Snow y Arya Stark en 'Juego de Tronos' | HBO

Así pues, la hipotética serie se situaría en el mismo punto geográfico en el que lo hacía la trama de Daenerys Targaryen durante las primeras temporadas. Aunque, teniendo en cuenta el destino de Jon más allá del muro; lo más probable es que se mantuviera el formato coral de su predecesora para mostrar múltiples ubicaciones e historias que, en un futuro, se entrecrucen.

Eso, claro está, si consiguen sacar el proyecto adelante y evitar que vuelva a congelarse con la llegada del invierno.