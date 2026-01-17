Antena3
“No te los llevarás con tu amante”: estalla la guerra por los niños entre Seren y Uras en los próximos capítulos de Renacer

La joven no piensa dejar que el padre de sus hijos le aleje de ellos y le deja claro que no los quiere cerca de Maral.

Bahar no gana para disgustos en Renacer y en los próximos capítulos veremos cómo la tensión vuelve a estallar en su casa por culpa de la mala relación que ahora tienen Uras y Seren.

El hijo de Bahar querrá llevarse a los niños con él y a Seren no le hará ninguna gracia pensar que sus hijos puedan estar con la amante de su exmarido, Maral.

"¿Estás viviendo en casa de esa?", le dirá una Bahar muy disgustada a su hijo. Ella no puede entender que Uras esté cometiendo los mismos errores que su padre.

Los nervios y la tensión están a flor de piel en el entorno de Bahar y se avecinan cambios que lo pondrán todo patas arriba. No te pierdas lunes y martes, nuevos capítulos de Renacer. Y si no puedes esperar, adelántate en atresplayer.

