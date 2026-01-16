Frank Rainieri en el foco mediático por el escándalo que salpica a Julio Iglesias

El primo de Julio Iglesias sostiene que las acusaciones publicadas por elDiario.es y Univision Noticias podrían ser un montaje urdido por Rainieri, con quien el artista compartió negocios turísticos hasta 2018.

La relación entre ambos se habría deteriorado tras la muerte de Óscar de la Renta, socio clave en sus inversiones. El entorno de Iglesias defiende la reputación del artista, negando cualquier implicación en los hechos que narran antiguas trabajadoras.