La nueva cabecera de Sueños de libertad se estrena con nueva temporada, nuevos personajes… ¡y la sintonía interpretada por Malú!

La cantante interpreta la sintonía de la nueva cabecera, que se estrena con nuevos personajes, nuevas tramas… ¡y mucha emoción!

La nueva temporada de Sueños de libertad viene llena de sorpresas y nuevas incorporaciones como Fernando Andina, Itziar Atienza, Xenia Tostado, Marina Orta, Delia Brufau o Ana Carlota Fernández, entre otros. Además, con el estreno de temporada, llega la nueva cabecera de la serie, con la nueva sintonía de Malú.

Con la nueva cabecera, aparecen ya las nuevas caras de esta temporada, que dan muchas pistas sobre todo lo que se va a venir en los nuevos capítulos… ¡nuevas tramas para poner Perfumerías de la Reina patas arriba!

Pablo Salazar, Valentina, Beatriz, Nieves Doria, Mabel y Miguel Salazar, Salva el cantinero… son algunos de los nuevos personajes que incorpora la serie líder en ficción de la televisión y que ya aparecen desde hoy en la cabecera de la serie.

La nueva sintonía de Malú

Malú es una de las voces más relevantes y reputadas de la música en español. Sus exitosos álbumes y giras han hecho de su carrera una de las más consolidadas y respetadas en nuestro país, con más de 2 millones y medio de discos vendidos y 16 multitudinarias giras entre 1998 y 2025.

Y aunque la conocemos principalmente por su faceta musical… Malú destaca también por la autenticad que desprende en todos los programas por lo que pasa. Ha participado como asesora a lo largo de los últimos años en las

diferentes ediciones de ‘La Voz’ y ‘La Voz Kids’, además de ‘La Voz All Stars’. Y como jurado en ‘Mask Singer: adivina quién canta’. Y ahora también podremos disfrutar de su magnífica interpretación en la nueva cabecera de ‘Sueños de libertad’, el tema introductorio de la ficción diaria de Antena 3.

Así, Malú ha impreso su sello de identidad a la banda sonora de la serie escrita por Alejando Martínez, Luís Ramiro y Marwán. Con su inconfundible voz llena de personalidad, la cantante nos hace emocionarnos una vez más y transportarnos a la colonia de Sueños de libertad.

Hace unos meses salió el videoclip oficial de la nueva canción de Sueños de libertad, y era la propia Malú la que recorría la casa de la Reina y el almacén de la fábrica, cantando la nueva sintonía. ¡Si no lo has visto, corre a verlo!

Así se grabó el videoclip oficial de la nueva canción de Sueños de libertad interpretada por Malú

Su voz acompañará a los protagonistas de la nueva cabecera que ya se puede ver en emisión en Antena 3.

Sueños de libertad, cada tarde, de lunes a viernes a las 15:45h.

