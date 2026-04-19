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La ruleta
Un reto exprés pone a prueba a Laura Moure y Jorge Fernández
En La ruleta de la suerte, Laura Moure y Jorge Fernández afrontan un desafío contrarreloj que repasa 20 años de historia del programa.
En un juego, ambos se enfrentan a una dinámica especial que condensa dos décadas del concurso en un breve espacio de tiempo. La tensión crece a medida que avanzan las pruebas.
El reto combina rapidez y precisión, obligando a los presentadores a demostrar su destreza con el veinte como objetivo.