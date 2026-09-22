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LAS HIJAS DE LA CRIADA
El reto de Carlota Baró para convertirse en Renata en Las hijas de la criada: meses preparando su acento gallego
La actriz catalana trabajó junto a una lingüista para conseguir el deje gallego de Renata y representar de la forma más real posible a su personaje.
Meterse en la piel de Renata supuso un importante desafío para Carlota Baró. La actriz sentía mucho respeto ante la idea de recrear una lengua que no era la suya y llegó a pensar que quizá no conseguiría hacerlo.
Con la ayuda de Rosa, la lingüista de Las hijas de la criada, fue adquiriendo poco a poco el deje necesario. Durante este proceso de preparación, Carlota incluso aprendió algunas palabras en gallego para construir su personaje.