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"Al principio fue dramático": así trabajó Carlota Baró el acento gallego para Las hijas de la criada

LAS HIJAS DE LA CRIADA

El reto de Carlota Baró para convertirse en Renata en Las hijas de la criada: meses preparando su acento gallego

La actriz catalana trabajó junto a una lingüista para conseguir el deje gallego de Renata y representar de la forma más real posible a su personaje.

Meterse en la piel de Renata supuso un importante desafío para Carlota Baró. La actriz sentía mucho respeto ante la idea de recrear una lengua que no era la suya y llegó a pensar que quizá no conseguiría hacerlo.

Con la ayuda de Rosa, la lingüista de Las hijas de la criada, fue adquiriendo poco a poco el deje necesario. Durante este proceso de preparación, Carlota incluso aprendió algunas palabras en gallego para construir su personaje.

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