La respuesta de Manu que deja a Roberto Leal sintiéndose mayor al hablar de cine

Roberto Leal avisó de que el momento iba a doler al presentar en el ¿Dónde Están? dos películas que cumplen 30 años: Scream y La Roca. Al preguntarle a Manu cuántos años tenía cuando se estrenaron, el concursante de Pasapalabra respondió que estaba naciendo, provocando que el presentador asumiera el golpe generacional con humor.

Manu decidió jugar con Scream y resolvió el panel con solvencia. Torito no pudo evitar elogiarlo al ver cómo completaba la prueba. El ambiente del plató mezcló humor por la edad, nostalgia por el cine y admiración por el rendimiento del concursante.