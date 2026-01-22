Publicidad
Pasapalabra
La respuesta de Manu que deja a Roberto Leal sintiéndose mayor al hablar de cine
El concursante reveló que estaba naciendo cuando se estrenaron ambas películas, un comentario que provocó la reacción divertida del presentador en plena prueba del programa.
Roberto Leal avisó de que el momento iba a doler al presentar en el ¿Dónde Están? dos películas que cumplen 30 años: Scream y La Roca. Al preguntarle a Manu cuántos años tenía cuando se estrenaron, el concursante de Pasapalabra respondió que estaba naciendo, provocando que el presentador asumiera el golpe generacional con humor.
Manu decidió jugar con Scream y resolvió el panel con solvencia. Torito no pudo evitar elogiarlo al ver cómo completaba la prueba. El ambiente del plató mezcló humor por la edad, nostalgia por el cine y admiración por el rendimiento del concursante.