La respuesta de Ferit sobre su futuro con Seyran emociona a Suna en medio de un doloroso secreto

Suna aprovecha una conversación con Ferit para plantearle una delicada situación relacionada con el futuro y la posibilidad de formar una familia. Aunque desconoce el verdadero motivo de la pregunta, el joven responde con total sinceridad y deja clara la importancia que Seyran tiene en su vida.

Lejos de apartarse de ella, Ferit asegura que su prioridad sería seguir haciendo feliz a Seyran. Mientras él habla desde el corazón, Suna guarda silencio sobre el diagnóstico médico que conoce, incapaz de revelar una verdad que podría cambiar el rumbo de todosen Una nueva vida.

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