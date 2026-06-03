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UNA NUEVA VIDA
La respuesta de Ferit sobre su futuro con Seyran emociona a Suna en medio de un doloroso secreto
Una pregunta aparentemente hipotética lleva a Ferit a sincerarse sobre sus sentimientos, sin imaginar que detrás de ella se esconde una realidad que desconoce por completo.
Suna aprovecha una conversación con Ferit para plantearle una delicada situación relacionada con el futuro y la posibilidad de formar una familia. Aunque desconoce el verdadero motivo de la pregunta, el joven responde con total sinceridad y deja clara la importancia que Seyran tiene en su vida.
Lejos de apartarse de ella, Ferit asegura que su prioridad sería seguir haciendo feliz a Seyran. Mientras él habla desde el corazón, Suna guarda silencio sobre el diagnóstico médico que conoce, incapaz de revelar una verdad que podría cambiar el rumbo de todosen Una nueva vida.
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