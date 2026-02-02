El reproche de Eva Soriano a Roberto Leal por animarla a participar en El Desafío: “Eres una rata”

Eva Soriano dirigió duras palabras a Roberto Leal en el plató de El Desafío, calificándole de “rata” por presionarla para entrar en esta edición del concurso.

La cómica afrontaba su desafío en la prueba “Noria a la fuga”, que consistía en abrir varios candados mientras giraba sumergida, un reto físico que puso a prueba su resistencia.