El Desafío
El reproche de Eva Soriano a Roberto Leal por animarla a participar en El Desafío: “Eres una rata”
La humorista estalla contra el presentador de El Desafío justo antes de enfrentarse a un exigente reto de escapismo bajo el agua, criticando su insistencia para que aceptara competir.
Eva Soriano dirigió duras palabras a Roberto Leal en el plató de El Desafío, calificándole de “rata” por presionarla para entrar en esta edición del concurso.
La cómica afrontaba su desafío en la prueba “Noria a la fuga”, que consistía en abrir varios candados mientras giraba sumergida, un reto físico que puso a prueba su resistencia.