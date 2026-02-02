Publicidad
EL CAPITÁN EN JAPÓN
Joaquín Sánchez reprende a Salma por exceso de equipaje antes de su viaje a Japón
En un vídeo inédito de El capitán en Japón, Joaquín Sánchez corrige a su hija Salma sobre lo que debe llevar en su mochila para viajar a Japón, subrayando que no puede empacar “cincuenta bragas”.
El exfutbolista y protagonista de El capitán en Japón ofrece consejos prácticos a su familia para organizar una mochila de viaje, haciendo hincapié en priorizar lo imprescindible sobre objetos excesivos como prendas de ropa.
Su hija Salma, junto a Daniela y Susana Saborido, reaccionó con humor y resistencia ante las recomendaciones, cuestionando incluso la idea de llevar únicamente un par de zapatillas para el trayecto.