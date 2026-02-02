Publicidad
Y AHORA SONSOLES
Estrategias clave para que tu retiro no dependa solo de la pensión pública
Planificar la jubilación desde joven y aprovechar herramientas financieras disponibles son las claves que expertos compartieron en “Y ahora, Sonsoles” para evitar sobresaltos económicos en la etapa de retiro.
Los especialistas consultados en el programa subrayan que la pensión pública “es solo una pata de la mesa” y que sin una estrategia de ahorro y planificación anticipada es complicado mantener estabilidad financiera al jubilarse.
Además de revisar gastos y solicitar ayudas sociales, los expertos recomiendan explorar opciones como la nuda propiedad o hipoteca inversa sobre la vivienda para generar ingresos. También insisten en buscar asesoramiento para reestructurar deudas y adaptar un plan personalizado.