El Hormiguero
El ingenioso cruce sobre un reloj entre Juan del Val y Nuria Roca en El Hormiguero
Durante la tertulia de actualidad de El Hormiguero, Juan del Val y Nuria Roca protagonizaron un momento divertido al bromear sobre el uso del reloj de ella, provocando carcajadas con su complicidad y humor.
Juan del Val pidió irónicamente la hora a Nuria Roca, lo que desencadenó un intercambio jocoso sobre cómo ella lleva siempre su reloj sin batería y lo usa solo como complemento.
La anécdota, con risas de los presentes y el apoyo de Tamara Falcó, se convirtió en uno de los momentos más divertidos de la tertulia, reflejando la química y el tono desenfadado entre ambos colaboradores.