El ingenioso cruce sobre un reloj entre Juan del Val y Nuria Roca en El Hormiguero

Juan del Val pidió irónicamente la hora a Nuria Roca, lo que desencadenó un intercambio jocoso sobre cómo ella lleva siempre su reloj sin batería y lo usa solo como complemento.

La anécdota, con risas de los presentes y el apoyo de Tamara Falcó, se convirtió en uno de los momentos más divertidos de la tertulia, reflejando la química y el tono desenfadado entre ambos colaboradores.