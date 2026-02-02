Antena3
"¡El reloj es para dar la hora!": el desternillante debate de Juan del Val y Nuria Roca

El Hormiguero

El ingenioso cruce sobre un reloj entre Juan del Val y Nuria Roca en El Hormiguero

Durante la tertulia de actualidad de El Hormiguero, Juan del Val y Nuria Roca protagonizaron un momento divertido al bromear sobre el uso del reloj de ella, provocando carcajadas con su complicidad y humor.

Juan del Val pidió irónicamente la hora a Nuria Roca, lo que desencadenó un intercambio jocoso sobre cómo ella lleva siempre su reloj sin batería y lo usa solo como complemento.

La anécdota, con risas de los presentes y el apoyo de Tamara Falcó, se convirtió en uno de los momentos más divertidos de la tertulia, reflejando la química y el tono desenfadado entre ambos colaboradores.

