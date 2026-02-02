Oriol Tarrasón avanza el futuro de Gabriel tras cumplir sus objetivos en Sueños de libertad

Gabriel de la Reina se ha convertido en una fuerza imparable dentro de la narrativa. El personaje, interpretado por Oriol Tarrasón, ha logrado arrebatarle a Damián las acciones de Perfumerías de la Reina y hacerse con la dirección de la fábrica, consolidando sus ambiciones desde el primer momento.

Además, la aparición de su hijo Juanito con Begoña añade una dimensión emocional a su evolución, aunque su corazón “sigue siendo negro”, según el propio actor.