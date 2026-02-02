Publicidad
SUEÑOS DE LIBERTAD
Oriol Tarrasón avanza el futuro de Gabriel tras cumplir sus objetivos en Sueños de libertad
El actor Oriol Tarrasón analiza la trayectoria de Gabriel de la Reina tras un inicio de temporada en el que el personaje ha conseguido sus metas clave y promete seguir dando juego en las tramas de Sueños de libertad.
Gabriel de la Reina se ha convertido en una fuerza imparable dentro de la narrativa. El personaje, interpretado por Oriol Tarrasón, ha logrado arrebatarle a Damián las acciones de Perfumerías de la Reina y hacerse con la dirección de la fábrica, consolidando sus ambiciones desde el primer momento.
Además, la aparición de su hijo Juanito con Begoña añade una dimensión emocional a su evolución, aunque su corazón “sigue siendo negro”, según el propio actor.