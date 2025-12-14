Una relación al límite: Marta y Cloe, más cerca que nunca de un momento decisivo

En Sueños de libertad, Marta y Cloe vuelven a estar en el centro de la trama. La cercanía entre ambas aumenta y todo apunta a que podrían dar un paso que marcará su relación. La tensión se palpa en cada mirada.

El avance revela que este encuentro será clave para el futuro de las protagonistas. Los seguidores esperan con expectación si finalmente se atreverán a romper las barreras que las han separado hasta ahora.