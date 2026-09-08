El regreso de cinco náufragos sacude las vidas de las mujeres en A la deriva, sus protagonistas lo explican

Todo comienza con el naufragio de un barco y la desaparición de cinco hombres a los que el pueblo da por muertos. Mientras esperan respuestas, sus mujeres afrontan el dolor y aprenden a reconstruir sus vidas.

Sin embargo, el inesperado regreso de algunos desaparecidos provoca un antes y un después. El reparto avanza que no todo serán alegrías en una historia que también retrata la realidad femenina de la época. A la deriva se estrena el 20 de septiembre en atresplayer.

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