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Y AHORA SONSOLES
José Luis y José Armando muestran cómo es compartir un cuerpo y afrontar juntos la vida
Los hermanos siameses ecuatorianos, unidos por la pelvis desde su nacimiento, cuentan en Y ahora Sonsoles cómo organizan sus rutinas y por qué han descartado someterse a una separación.
Sus padres esperaban un solo bebé, pero las complicaciones durante el parto obligaron a practicar una cesárea. José Luis y José Armando nacieron compartiendo el hígado y el intestino, aunque cada uno tiene su propio corazón.
Durante la infancia sufrieron críticas y bullying por su condición, extremadamente rara en Ecuador. Pese a ello, han aprendido a valorar que siempre se tienen el uno al otro y rechazan separarse porque la operación pondría en riesgo sus vidas, así lo han contado en Y ahora Sonsoles.
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