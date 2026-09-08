La biopsia de Pablo trae la mejor noticia a los Salazar en Sueños de libertad

Ante el temor de que el tumor fuera maligno, Pablo había confesado a Nieves todos sus deseos antes de morir. La enfermera trató de tranquilizarlo mientras ambos aguardaban los resultados.

La llegada de Miguel cambió por completo el ánimo de los Salazar. El doctor confirmó que la biopsia descartaba el peor diagnóstico y el asesor financiero, desbordado por la emoción, se quedó sin palabras al conocer la noticia en Sueños de libertad.

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